Tudor’a talip çıktı

Seri A ekiplerinden Genoa, genç teknik adam Igor Tudor ile görüşme yaptı.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor’a İtalya’dan talip çıktı. Seri A ekiplerinden Genoa, genç teknik adamla görüşme yaptı.

Serie A’da 12. haftada 14 puan toplayan Genoa’da teknik direktör Ivan Juric ile yolların ayrılacağı belirtildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Genoa’da Juric’in yerine düşünülen ilk isim Davide Nicola. Ancak başkan Enrico Preziosi’nin Igor Tudor ile de görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Sezona Davide Ballardini ile başlayan Genoa, ligin 7. haftasında göreve Ivan Juric’i getirmişti.

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