TÜFAD ve TFF UEFA C Kursu Mardin’de

UEFA C LİSANS KURSUNUN BAŞLANGICI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliği ile UEFA C lisans kursu Mardin’de başladı. Artuklu sentetik sahasında gerçekleşen kursa, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 25 antrenör katılıyor. Kursun ilk etabı, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenirken, ikinci etabı yaklaşık 6 ay sonra yapılacak.

KURSUN ANLAMINI BELİRLEYEN İSİMLER

UEFA C lisans kursuna, Mardinli eski sporcular Şehmus Sümer ve Hıdır Sümer’in ismi verildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜFAD Mardin Şube Başkanı Doğan Ağalday, “İlimizde düzenlediğimiz UEFA C lisans kursumuza ülkemizin farklı şehirlerinden antrenör arkadaşlarımız katılıyor. Eğitimleri veren hocalarımız Nur Mustafa Gülen ve Emre Özbayer hakikaten Türkiye’de alanında isim yapmış değerli hocalarımızdır. Kendilerini Mardin’de misafir ettiğimizden dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. İlimizde yaptığımız her etkinlikte eski sporcularımızı onure etmek adına kendilerinin ismini bu tür organizasyonlarımıza veriyoruz. Bu önemli etkinlikte emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, antrenörlerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.