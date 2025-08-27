Haberler

Tufanbeyli Anız Yangını Ormana Sıçradı

ANIZ YANGINI ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir anız yangını ormanlık alana ulaştı. Yangının kontrol altına alınması için ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolundaki Yamanlı Mahallesi’nde bir tarlada anız yakıldı. Bu yangın, çok geçmeden çevresindeki ormanlık alana sıçradı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çevrede yaşayanların ihbarları üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden ekipler gönderildi. Ekipler, yangına müdahalede bulunurken, aynı zamanda vatandaşların da yangına müdahaleye destek verdikleri bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları hala sürmekte.

