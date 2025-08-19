Tufanbeyli’de Alkollü Sürücüye Ceza Kesildi

ALCOHOL TESTİNDEN GEÇMEYEN SÜRÜCÜYE BÜYÜK CEZA

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, dur ihtarına uymayan ve 1.63 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye yüksek miktarda ceza kesildi. Kontrol sırasında sürücünün 40 bin 514 TL ceza almasının yanı sıra, 7. kez alkollü yakalanması nedeniyle ehliyetinin iptal süresi 5 yıla uzatıldı.

DENETİMDE YAKALANDI

Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam Mevkii’nde, jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir araç durduruldu. Yapılan kontroller neticesinde sürücünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Aynı zamanda sürücünün ehliyetsiz olması sebebiyle ona 40 bin 514 lira, araç sahibine ise 18 bin 677 lira olmak üzere toplamda 59 bin 191 lira trafik cezası kesildi.

TEKRAR YAKALANDI

Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce de alkollü olarak araç kullanmaktan dolayı yakalandığı ortaya çıktı. Bu olayla birlikte toplamda 7. kez alkollü araç kullanırken yakalanmış oldu. Söz konusu şahsın ilk olarak alınan ehliyetine de el konulmuştu ve bu sürenin 5 yıla yükseltildiği kaydedildi.