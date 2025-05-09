Tufanbeyli’de Güvenlik Görevlisi Tilki Besliyor

HAYVAN VE İNSAN ARASINDAKİ DOSTLUK

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, özel güvenlik görevlisi olan Ali Karan, yanına gelen bir tilkiyi kendi eliyle besliyor. Karan ve tilkinin dostluğu, tilkinin bir kış gecesi Karan’ın çalıştığı yere gelmesiyle başlayıp, ona yemek vermesiyle gelişiyor. Ali Karan, sürekli aynı noktaya yemek koyarken, tilki de sürekli oraya gelip yemeği alıyor.

TİLKİYLE ARALARINDAKİ BAĞ

Zamanla Karan, tilkiyi kendi eliyle beslemeye başlıyor. Sevgi dolu bir şekilde yaklaşan tilki, Karan ile güzel bir dostluk kuruyor. Karan, “Aramızda güzel bir bağ oluştu. Bir soğuk kış gecesi tilki ile karşılaştım. Soğuktu, üşümüştü, bir noktaya yemek bıraktım, yedi. İkinci gün geri geldi. Yine yemek verdim. Daha sonra ben sürekli yemek koymaya başladım, o da gelmeye başladı. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor” şeklinde konuşuyor.

SESİNE GELEN TİLKİ

Karan, “Hiç görmesem de seslendiğimde yanıma geliyor. Elimle karnını doyuruyorum, geri gidiyor” diyerek, aralarındaki dostluğun ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Bu güzel dostluğun, hem Karan’ın hem de tilkinin hayatına olumlu bir katkı sağladığı görülüyor.