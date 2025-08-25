Haberler

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, hareket halindeyken alev alan bir otomobilde yangın çıktı. Sürücüsünün kimliği ve plaka bilgisi henüz belirlenemeyen araç, Ayvat Mahallesi’nde ilerlerken yangın olayıyla karşılaştı.

İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNDE

Otomobili yol kenarında durduran sürücü, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye, çıkan alevleri söndürmeyi başardı. Ancak yangın nedeniyle otomobilde bazı hasarların meydana geldiği kaydedildi.

