Tufanbeyli’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ VE YAYILIMI

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen yangın, tarlada anız yakılması esnasında ormana sıçrayarak büyüdü. Öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolundaki Yamanlı Mahallesi’ndeki bir tarla, yangının başlangıç noktası oldu. Anız yangını hızla çevresindeki ormanlık alana yayıldı.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALESİ

Yangının büyümesi üzerine, çevreden gelen ihbarlar doğrultusunda bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasında vatandaşlar da destek verdi. Yangın, ekiplerin gösterdiği yoğun çaba ile kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.