TÜFE Mayıs’ta Yüzde 2 Arttı

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ TÜFE’DE ARTIŞ

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini duyurdu. Bu verilere göre, genel TÜFE mayıs ayında aylık yüzde 2 seviyesinde bir artış kaydetti.

TÜFE ALT BAŞLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,09 artış gösterdi. Diğer bir hesaplama ile enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise yüzde 2,25 oranında yükseldi. Endekste enerji kaleminde yüzde 2,15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,57, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,7, hizmette ise yüzde 2,58’lik bir artış gözlendi.

YÜZDE DEĞİŞİM VERİLERİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin mayıs ayındaki aylık bazda değişimi yüzdelik olarak detaylandırıldığında, çeşitli alt başlıklarda farklı artış oranları belirgin hale geliyor. Bu değişimler, tüketici fiyatlarındaki hareketliliği gösteriyor ve ekonomik durumu değerlendirme açısından önemli bir veri sunuyor.