TÜFE Ve Yİ-ÜFE Artışı Belirlendi

TÜFE VE Yİ-ÜFE ARTIŞ GÖSTERDİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,76 oranında yükseliş yaşadı. Yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 22,5 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda, nisan ayında 12 aylık ortalamalar ele alındığında tüketici fiyatlarının yüzde 48,73, yurt içi üretici fiyatlarının ise yüzde 32,65 arttığı görülüyor.

GEÇEN YILA GÖRE ARTILAR

Aylık bazda TÜFE’nin yüzde 3, Yİ-ÜFE’nin ise yüzde 2,76 artış göstermesi dikkat çekiyor. TÜFE, nisan ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,86 oranında bir artış kaydetti. Yİ-ÜFE de Aralık 2024’e göre yüzde 10,19, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 22,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon TÜFE’de Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı; bu oran 36,08 olarak belirlenmişti.

Yıllık Yİ-ÜFE ise Ekim 2020 tarihinden sonra en düşük oran olan yüzde 22,5 seviyesine geriledi. Ekim 2020 tarihinde yıllık Yİ-ÜFE oranı 18,2 olarak kayda geçmişti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, nisanda TÜFE’nin yüzde 3,24 oranında artması bekleniyordu. Bu tahminle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 38,18’e yükseleceği hesaplanmıştı. TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları güncel durumu yansıtıyor.