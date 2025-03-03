TÜFE Yıllık %39,05’e Geriledi

TÜFE’DE YILLIK DÜŞÜŞ VE AYLIK ARTIŞ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2025 yılı itibarıyla yıllık yüzde 39,05 seviyesine geriliyor, aylık olarak ise yüzde 2,27 artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin verilerini açıkladı. Verilere göre, TÜFE’deki değişimler şu şekilde gerçekleşiyor: 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 53,83 olarak kaydediliyor.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı olurken, artışın en yüksek olduğu grup ise yüzde 94,90 ile eğitim olarak belirlendi. 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre en çok azalan ana grup giyim ve ayakkabı olurken, artış oranının en yüksek olduğu grup ise eğitim olarak kaydedildi. 2025 yılı Şubat ayında, endekste yer alan 143 temel başlıktan 25’inin endeksinde düşüş meydana gelirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim gözlemlenmedi. Geride kalan 113 temel başlığın endeksinde ise bir artış yaşandı.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık olarak yüzde 39,47, aylık olarak ise yüzde 2,32 artış gösterdi. Bu verilere göre, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 39,47 olarak görüldü.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 25,21, aylık ise yüzde 2,12 oranında bir artış gösterdi. Yİ-ÜFE verileri 2025 yılı Şubat ayında önceki aya göre yüzde 2,12, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,24 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,21 artışla dikkat çekiyor. Sanayi sektörlerinin yıllık değişimleri ise: madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,24, imalatta yüzde 24,76, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,95 ve su temininde yüzde 57,58 artış olarak kaydedildi.

Aylık değişimler arasında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,16 artış, imalatta yüzde 2,24 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,34 azalış ve su temininde yüzde 2,90 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarındaki aylık değişim ise; ara mallarında yüzde 2,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,83, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,41, enerjide yüzde 0,98 ve sermaye mallarında yüzde 2,04 artış gösterdi.