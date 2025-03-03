TÜFE Yıllık Yüzde 39,05’e Geriledi

TÜFE’DE YILLIK DÜŞÜŞ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık olarak yüzde 39,05 seviyesine geriledi. Aylık artış ise yüzde 2,27 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bu verilere göre, TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre, en düşük artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunun yanı sıra, eğitim alanında ise bir önceki yıla göre en yüksek artış yüzde 94,90 düzeyine ulaştı.

AĞIRLIKLI ARTIŞ VE AZALIŞLAR

Ana harcama gruplarına göz attığımızda, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla azalma gösteren grup yüzde 5,06 ile giyim ve ayakkabı olurken, artışın en yüksek olduğu grup ise eğitim oldu ve bu artış yüzde 9,92 olarak görüldü. Endeksin kapsadığı 143 temel başlıktan, 25’inde düşüş yaşanırken, 5’inde değişim olmuyor. Toplamda 113 temel başlıkta ise bir artış gerçekleşti. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi ise yıllık olarak yüzde 39,47, aylık olarak yüzde 2,32 seviyelerine ulaştı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE’DE YILLIK ARTIŞ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık olarak yüzde 25,21 oranında artış gösterdi ve aylık değişim yüzde 2,12 olarak kaydedildi. Yİ-ÜFE 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre bu artış yüzde 5,24, bir yıl önceki döneme göre ise yüzde 25,21 oldu. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE’nin artışı yüzde 37,55 düzeyindeydi. İmalat ürünleri grubunda Yİ-ÜFE yıllık olarak yüzde 24,76 artarken, sanayinin çeşitli sektörlerindeki yıllık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 33,24, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımı yüzde 23,95, su temini ise yüzde 57,58 artış gösterdi.

SEKTÖREL DEĞİŞİMLER

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimlerde ise ara mallarında yüzde 21,16, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,52, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,52, enerjide yüzde 19,18 ve sermaye mallarında yüzde 24,16 artış kaydedildi. Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık artış ise yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Sanayinin dört sektörü arasındaki aylık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,16, imalatta yüzde 2,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,34 azalış, su temininde yüzde 2,90 artış görülüyor. Ana sanayi gruplarında aylık değişimlerde ise ara mallarında yüzde 2,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,83, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,41, enerjide yüzde 0,98 ve sermaye mallarında yüzde 2,04 artış yaşandı.