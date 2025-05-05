TÜFE Yüzde 37,86 Düşüş Yaşadı

TÜFE’DE YILLIK DÜŞÜŞ VE AYLIK ARTARAK GÜNDEMDE

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Nisan ayında yıllık olarak yüzde 37,86’ya geriledi ve aylık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına dair TÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, TÜFE’deki yıllık değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 13,36 artış olarak belirlendi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayında gerçekleştirdiği artış oranı yüzde 37,86, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 48,73 olarak kaydedildi.

GIDA VE ALAKALI HARCAMALARDAKİ ARTIŞLAR

TÜFE, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık olarak yüzde 36,09 artış gösterdi. Üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09, ulaştırmada yüzde 22,76 ve konutta yüzde 74,07 şeklinde gerçekleşti. Bu grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 olarak ifade edildi.

Aylık Değişim Oranları

Aylık bazda, en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01, ulaştırmada yüzde 3,80 ve konutta yüzde 4,66 olarak kaydedildi. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu. 143 temel başlık incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla 18 temel başlıkta düşüş, 4 başlıkta değişim olmaksızın 121 başlıkta artış gözlemlendi.

ÖZEL KAPSAMLI GÖSTERGELER

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), yıllık bazda yüzde 36,81 artış yaşadı, aylık artış ise yüzde 3,10 düzeyinde gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE değişimi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 olarak belirlendi.

Yİ-ÜFE’DE DEĞİŞİM ORANLARI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yıllık bazda yüzde 22,50 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 2,76 artış kaydedildi. Yİ-ÜFE, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 artış yaşadı. İmalat ürünlerinde yıllık artış oranı ise yüzde 22,65 olarak ifade edildi.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Sanayinin dört ana sektörünün yıllık değişim oranları; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 29,59, imalatta yüzde 22,65, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 14,45 ve su temininde yüzde 58,14 olarak belirlendi. Ana sanayi gruplarında ise ara mallarında yüzde 19,93, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,74, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,41, enerjide yüzde 12,0 ve sermaye mallarında ise yüzde 25,20 artış gözlemlendi. Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık artış yüzde 2,85 oldu. Sanayinin dört sektörü içerisindeki aylık değişim oranları; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,47, imalatta yüzde 2,85, elektrik ve gaz üretiminde yüzde 1,36 ve su temininde yüzde 2,01 olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişim oranları ise ara mallarında yüzde 3,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,78, enerjide yüzde 0,61 ve sermaye mallarında yüzde 3,69 olarak ifade edildi.

– İSTANBUL