Tufts Üniversitesi’nde Öğrenci Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA OLAYI

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada çekilen videoda, Öztürk’ün iftara giderken sivil giyimli yetkililer tarafından durdurulduğu gözlemleniyor. Daha sonra polisler, Öztürk’ü ters kelepçeleyerek bir araca götürüyor. Öztürk, Massachusetts’te mahkemeye çıkarıldı. Federal yargıç, eyalette gözaltında tutulmasına ve savcılığın en az 48 saat önceden bildirimde bulunmasına hükmetti. Ancak, gözaltına alındıktan sonra 2400 kilometre uzaktaki Louisiana’ya sevk edildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Tufts Üniversitesi, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, yetkililerin kendilerine Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini bildirdiğini aktardı. Açıklamada, kampüs dışındaki gözaltı operasyonunun önceden üniversiteye haber verilmediği vurgulandı. Tufts Üniversitesi, “Yetkililerle irtibat halindeyiz. Rümeysa’ya kanuni haklarını kullanarak kendini aklama fırsatı sağlanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk’ün gözaltına alınması ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiğini belirtti. Elçilik, “Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir” açıklamasında bulundu. Rümeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde Çocuk Eğitimi ve İnsan Gelişimi bölümünde doktora yapıyor. ABD’de yasal oturma hakkı bulunan Öztürk’ün Filistinlileri destekleyen eylemlere katıldığı ifade ediliyor.

BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Öztürk, Beyaz Saray’ın ABD kampüslerinde “Yahudi karşıtlığı” olarak değerlendirdiği faaliyetlere yönelik adımlarının ardından gözaltına alındı. Beyaz Saray’ın bu hareketini eleştirenler, ABD yetkililerinin öğrencilerin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ve Filistinlileri destekleyenlerin Yahudi karşıtlığıyla suçlanmasının yanlış olduğunu savunuyor. ABD İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, X hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk’ün “Amerikalıların öldürülmesinden keyif alan bir yabancı terör örgütü olan Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğunu” belirtti. Öztürk’ün gözaltına alındığı andan bir görüntü paylaşan sözcü, “Vize hak değil ayrıcalıktır” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR

Öztürk, yalnızca Filistinlileri destekleyen faaliyetlerde bulunduğu için gözaltına alınan ve tutuklanmaya çalışılan ilk öğrenci değil. Filistinlilere destek eylemlerine katılan Columbia mezunu Mahmoud Khalil de Louisiana’daki bir gözaltı merkezinde, hakkında hiçbir suçlama olmadan tutuluyor. ABD’li göç yetkilileri, Başkan Donald Trump’ın Ocak ayında imzaladığı Yahudi karşıtlığıyla mücadele kararname çerçevesinde faaliyetlerini artırmış durumda. Beyaz Saray, ülke genelinde bir çok öğrenciyi sınırdışı etmeye devam ediyor ve öğrencilere “kendilerini sınır dışı etmelerini” talep ediyor. Ayrıca yetkililer, bu uygulamayı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yasasına dayandırıyor.

İNSAN HAKLARI GRUPLARINDAN TEPKİLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu yasanın yürütmeye geniş çaplı sınır dışı etme yetkisi verdiğini belirtiyor ve vize ile yeşil kart sahiplerinin “herhangi bir sebepten” ülkeden atılabileceğini vurguluyor. ABD merkezli insan hakları grupları, Trump yönetiminin bu yaklaşımını eleştiriyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), üniversitelere yazdığı açık mektupta, ABD hükümetinin “öğrencilerin kovulması, fon kesilmesi ve anayasal güvence altında olan ifade özgürlüğünün bastırılması” konusunda yetkiye sahip olmadığını ifade ediyor.