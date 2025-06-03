Tugay, Canlı Yayında Gerilimi Artırdı!

GREVE DEVAM EDEN İŞÇİLERİN DURUMU

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı olan İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin başlattığı grev, beşinci gününde devam ediyor. Grev nedeniyle, özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde biriken çöpler, çevreye rahatsızlık vermiş durumda.

BAŞKAN TUGAY ÇÖP TOPLAMAYA İNMİŞTİ

Grev sonrasında oluşan temizlik sorununa müdahale etmek amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece saatlerinde sahaya inerek çöp toplamaya başladı. Başkan Tugay, eldivenlerini takarak, çevredeki çöpleri toplarken, DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ile arasında tartışma yaşandı. İşçiler, “Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor” sözleriyle duruma tepki gösterirken, Başkan Tugay ise, “Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir’in hakkını yedirmeyeceğim size” ifadelerini kullandı.

TELE-1 CANLI YAYINI VE TARTIŞMALAR

Başkan Tugay, TELE-1 canlı yayınında, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Canlı yayın spikeri İnan Demirel’in “Sayın Başkan, İzmir’de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu” sorusuna Tugay, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin” şeklinde yanıt verdi.