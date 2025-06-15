Tugay: Yangın 4 Dakikada Kontrol Altına Alındı

MÜDAHALE SÜRECİ HIZLI İLERLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangın mahalline yaptığı ziyarette yangın söndürme faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Tugay, yangın ihbarının saat 16.58 civarında yapıldığını ve hastanenin yanı başındaki bir depoda yangın çıktığını belirtti. “4 dakika içerisinde itfaiyemiz buradaydı. Saat 17.02’de müdahaleye başladılar” diyen Tugay, yangın bölgesine eş zamanlı olarak zabıta amirliğinin 100 civarında personeliyle geldiğini ve trafikte gerekli önlemlerin alındığını, hastanenin de hızlıca boşaltıldığını ifade etti. Yangının büyük bir tehlike atlattığına dikkat çeken Tugay, “Şu anda kontrol altına alındığı için atlatıldı” dedi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hastanenin herhangi bir risk altında olmadığını vurgulayan Tugay, “Depodaki yangın sönmek üzere. Yangının neden çıktığını henüz bilemiyoruz. Hastanenin dışından depoya komşu bir alandan çıkmış gibi görünüyor” şeklinde konuştu. Yangının plastik deposunda çıktığını veya kısa sürede oraya sıçradığını bildiren Tugay, “Plastik olduğu için alevi ve ateşi biraz kuvvetliydi. Koyu bir duman çıkarıyor. Hastanenin dumandan etkilenme riski de yüksek oldu” dedi. Bu nedenle hastanenin iç kısmına duman girmesine rağmen, hızlı bir boşaltma gerçekleştirildiğinden kimsenin yaralanmadığını belirtti.

ACİL MÜDAHALE VE TAHLİYELER

Tugay, yangına 21 arazöz ve birçok yangın söndürme aracıyla müdahale edildiğini belirtti. “Sevindiğimiz taraf hiçbir yaralı olmaması ve hastanede yangından dolayı bir hasar oluşmuş olmaması” diyen Tugay, şehrin merkezinde böyle büyük bir yangının çıkabiliyor olmasının üzücü olduğunu ifade etti. Yangın nedeniyle elektriklerin kesildiğini ve bölgenin elektriksiz kaldığını ancak metro istasyonuna herhangi bir hasar olmadığını dile getirdi. “Hastanenin jeneratörlerinin olduğu bölgede maddi hasar oluşmuş. 75 hasta tahliye edildi. Hepsi şu anda güvende. Çoğunun İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavileri sürüyor” açıklamasında bulundu. Tugay, hastanenin arka tarafında meydana gelen yangının hastane ile doğrudan bir ilgisi olmadığını söyledi.

Hastane çalışanı İlkay Şahin ise, “Tüm hastalar sevk edildi. Durumları stabil. Yangın birden başladı ama kaos yaşamadık. Her şey organize şekilde yürütüldü” şeklinde konuştu.