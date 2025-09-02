Tuğba Duman, Balıkesir’de büyüdü

TUGBA DUMAN’NIN HAYATI VE YARIŞMA YOLCULUĞU

Aslen Sivaslı olan Tuğba Duman, çocukluk yıllarını Balıkesir’in Gönen ilçesinde geçirerek Bandırma’dan yarışmaya katılıyor. Güçlü kişiliği, mutfaktaki iddialı tavrı ve kendine güvenen duruşuyla dikkat çeken Tuğba, programda hem karakteri hem de samimi tavırlarıyla ön plana çıkan yarışmacılar arasında yer alıyor. Çok merak edilen bir konu ise, “Gelinim Mutfakta Tuğba boşandı mı?” sorusu. Tuğba Duman doğum yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 2025 itibarıyla 30’lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Meslek hayatında muhasebecilik yaparken, Instagram hesabında günlük yaşamına dair paylaşımlar yaparak takipçileriyle iletişim kuruyor. Daha önce de Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan Tuğba, 8. sezonda aile dostu Menekşe Hanım ile birlikte ekrana döndü. Kendini “yarım kalan hikayeyi tamamlamaya” adadığını ifade eden yarışmacı, bu kez şampiyonluğu hedefliyor.

EVLİLİĞİ VE BOŞANMA SÜRECİ

Tuğba Duman, ilk evliliğini İhsan Erurul ile gerçekleştirdi. Bu birliktelik sekiz yıl sürdükten sonra boşanma ile noktalandı. Yarışmanın 8. sezonunda, eşiyle ilgili “vefat etti” yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanlayarak boşandığını açıkladı. Evliliğini hayatında “yeni bir sayfa” olarak değerlendiren Tuğba, özel hayatına dair fazla detay paylaşmamayı tercih ediyor. İlk yarışmaya katıldığında kayınvalidesi Gönül Erurul ile ekranda yer almıştı. Boşanma sebebine dair kesin bir açıklama yapmamasıyla birlikte, güçlü tavrıyla bu süreci arkasında bıraktığını ve tamamen yarışmaya odaklandığını belirtiyor.

Gelinim Mutfakta’da özgüveni ve rekabetçi yapısıyla öne çıkan Tuğba Duman, 8. sezonda Menekşe Hanım ile “abla-kardeş” gibi bir bağ kurduğunu dile getiriyor. Daha önceki sezonlarda şampiyonluk yaşamış Miyase Türkel ile sık sık tartışmalara giren Tuğba, bu rekabeti programın en dikkat çeken dinamiklerinden biri haline getiriyor. Hırslı duruşu ve mutfaktaki becerisiyle rakipleri üzerinde baskı kuran Tuğba, günlük performansıyla çeyrek altın, haftalık başarılarıyla da altın bilezik kazanmayı amaçlıyor. Menekşe Hanım’ın desteğiyle yarışmada iddiasını sürdüren Tuğba Duman, izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden biri olmaya devam ediyor.