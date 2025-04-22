Tuğba Işık Ercan, Çocukları Ziyaret Etti

BAYRAM ZİYARETİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Ercan, Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan çocuklarla yakından ilgilendi.

ÇOCUKLARLA İLGİLENME

Hastane ziyaretinde, sağlık personelinden çocukların sağlık durumları hakkında bilgi alan Ercan, çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutluyor. Ziyaretin ardından Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çocuk sinema etkinliğine katılan Ercan, burada çocuklarla bir araya gelerek film izliyor. Sohbet ettiği çocukların hayallerini ve dileklerini dinliyor.

Ercan’ın İstanbul’daki bu etkinliklerinin yanı sıra, AK Parti Kadın Kolları üyeleri de Türkiye’nin 81 ilinde farklı hastanelere giderek tedavi gören çocukların bayramlarını kutlamaya devam ediyor.