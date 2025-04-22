Tuğba Işık Ercan, Çocuklarla Buluştu

ÇOCUKLARLA DUYGUSAL BİR GÜN

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni ziyaret eden Ercan, burada yatan çocuklarla tek tek ilgilendi. Tedavi nedeniyle 23 Nisan etkinliklerine katılamayan çocuklar hakkında hastane personelinden bilgi alan Ercan, bayramlarını kutlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret sırasında yaşanan duygusal anlar, çocukların yüzlerindeki gülümsemeyle taçlandı.

BAYRAM COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Ziyaretin ardından Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Çocuk Sinema Etkinliği’ne katılan Tuğba Işık Ercan, minik misafirlerle birlikte film izleyerek bayram coşkusunu paylaştı. Çocuklarla sohbet eden Ercan, onların hayallerini ve dileklerini dinledi. Bayram sevincine içtenlikle katılan Ercan, ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada, “Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgilerini, selamlarını iletiyorum kıymetli çocuklar. Sizlerin bir tebessümüne vesile olabilmek, bizim için en kıymetli bayram hediyesi. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.