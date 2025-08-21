Tuğba Koyun, Yatak Odasında Ayak İzi Buldu

ŞOK EDİCİ HIRSIZLIK OLAYI

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 30 yaşındaki Tuğba Koyun, işten döndüğünde yatak odasında bulduğu ayak izi karşısında büyük bir şok yaşadı. Kontrol ettiğinde 500 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını fark eden Koyun, bu durumu en yakın arkadaşıyla ilişkilendirdi. Mesai sonrası evine gelen Koyun, kapılarının kilitli olmasına rağmen yatak odasındaki ayak iziyle karşılaştı ve hemen eşyalarını kontrol etti. “Param vardı, ona dokunulmamıştı. Telefona da el sürülmemişti. Altınlarım gitmişti” diyen Koyun, bu hırsızlığın planlı bir şekilde yapıldığına inandığını belirtti.

ŞÜPHELER YAKIN ARKADAŞA YÖNELDİ

Koyun, maddi sıkıntılar çeken ve “dostum” olarak tanımladığı arkadaşından ve onun erkek arkadaşından şüphelendiğini ifade ederek, “Altınlarım çalındıktan dört gün sonra Fethiye’ye tatile gitmişler. İşe de gelmedi” dedi. Avukat Murat Ustabaşı ise hırsızlığın ardından tatil yapmalarını vurgulayarak, “Hırsızlıktan hemen sonra tatile çıkmışlar. Paylaşımlarda olay günü giydikleri şapka, çanta ve ayakkabılarla benzer kıyafetler olduğu tespit edildi” şeklinde bilgi verdi.

POLİS İFADELERİ ALDI

Polis, şüpheli çiftin ifadelerini aldıktan sonra serbest bırakırken, Tuğba Koyun, savcılığa şikayette bulunduğunu ve hırsızların yakalanmasını beklediğini açıkladı. Olay, çevredeki güvenlik kameraları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da araştırılmaya devam ediyor.