Tuğçe Aral, Medyada Gündem Oldu

TUĞÇE ARAL’IN MAGAZİN GÜNDEMİNDE YÜKSELİŞİ

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Aral, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan taciz mesajlarını canlı yayında program sunucularına göstererek güçlü bir tepki sergiledi. Açıklamalarından sonra kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Aral’ın yaşam öyküsü ve kariyeri, insanlar arasında merak uyandırmayı başardı.

ARAL’IN EĞİTİM HAYATI VE KİŞİSEL GEÇMİŞİ

1991 yılında İstanbul’da doğan Tuğçe Aral, Gürcistan göçmeni ve Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Aral, Çemberlitaş Kız Lisesi’nden başarıyla mezun oldu. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştiren Aral, üniversite yıllarında çeşitli kuruluşlarda öğretmenlik yaparak iş hayatına erken adım attı.

2010 yılında modellik kariyerine giriş yapan Aral, 2013 yılında “Best Swimsuit” unvanıyla Best Model of Turkey yarışmasında öne çıktı. 2014 yılında ise Miss Freedom of Turkey birinciliğini kazanarak “Kraliçe” unvanına sahip oldu. 117 santimetrelik bacak boyuyla dikkat çeken Aral, bu özelliği sayesinde “Bayan Bacak” olarak anılmaya başladı.

GÖSTERİ DÜNYASINDAKİ YERİ VE BAŞARILARI

İstanbul Fashion Week, haute couture defileleri, ünlü tasarımcıların özel sunumları ve prestijli markaların catwalk’larında yer alan Aral, aynı zamanda tiyatro eğitimi de aldı. Ödül geceleri ve televizyon programlarında sunuculuk yaparak Beyaz TV’de “Aşçın Olayım” adlı programda görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok marka için katalog çekimlerinde ve defilelerinde yer alan Aral, şimdiye dek 19 farklı modellik ve güzellik yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Ayrıca, TRT 1’de yayımlanan “Yürek Çıkmazı” dizisinde ana kadroda rol üstlendi. Modellik, sunuculuk, oyunculuk ve müzik alanlarındaki çalışmalarına devam eden Aral, özellikle modellik ve sunuculukta kendini bulduğunu belirtiyor. 1.78 metre boyunda ve 89-60-92 ölçülerine sahip olan Aral, geçtiğimiz aylarda Londra Moda Haftası’nda baş manken olarak podyuma çıkarak önemli bir başarıya imza attı.