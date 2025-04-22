Tuğçe Kaplan, Belediye Başkanlığı Koltuğunu Devraldı

Çocukların Bayramının Anlamı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık görevini, Şehit Emre Tunca İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tuğçe Kaplan’a devretti. Şehit Emre Tunca İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Atlı, Sınıf Öğretmeni Çiğdem Bolat Dekli ve öğrenciler, Başkan Demirbaş’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında minik öğrenciler, Demirbaş’a çiçek sunarken, Demirbaş da onlara Türk bayrağı motifli plaket, kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Geleceğe Yatırım

Ziyaret sırasında başkanlık koltuğunu devralan Tuğçe Kaplan, burada bir konuşma yaptı. Demirbaş, 23 Nisan’ın çocuklara ithaf edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu vurguladı. Bayramın, geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değeri temsil ettiğini dile getiren Demirbaş, tüm çocukların bayramını kutladı. Kaplan, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Yeni İnisiyatifler ve Tasarruf Çağrısı

Kaplan, Osmanlı Parkı’nın geliştirilmesi ve oyuncaklarının çeşitlendirilmesi için talimatlar vererek su ve elektriği tasarruflu kullanma çağrısı yaptı. Ardından, birim müdürlerini arayarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.