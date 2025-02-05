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Tuğçe Tayfur’dan Miras Açıklaması: İsyan Etti

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AÇIKLAMA

Tuğçe Tayfur, yaptığı açıklamada “Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı… Allah yattığı yeri nur etsin ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR.” ifadelerine yer verdi.

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