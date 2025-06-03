Tuğçe Tayfur, Necla Hira’yı doğurdu

FERDİ TAYFUR’UN KIZI ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, bugün üçüncü kez annelik mutluluğunu yaşıyor. Tuğçe Tayfur, bir kız bebek dünyaya getirdi ve ona “Necla Hira” ismini verdi. Ancak bu güzel haberin üzerine, endişeli bir bekleyiş eklendi. Doğumun ardından bebek yoğun bakıma alındı.

AİLENİN ZORLU DÖNEMİ

Sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım gerçekleştiren Tuğçe Tayfur, kızının doğum sürecinde yaşadığı zorlukları aktardı. Şu sözlerle hislerini ifade etti: “Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atıcaktım ya da babama Antalya’ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerden yere vuruldum, yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum.”

Tayfur, bebeğinin yoğun bakıma alınmasının ardından şu duyguları paylaştı: “Seni bekleyen annen, baban, abin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var.”

AİLEDE YENİ BİR ÜYELİK SEVİNCİ

Tuğçe Tayfur, 2019 yılında Taner Şafak ile evliliğinden oğlu Taner Efe’yi dünyaya getirmişti. 2023 yılında Muhammed Aydın ile evlenen Tayfur, geçen yıl yine bir kız çocuğu olan Tuğçe Lina’yı kucağına almıştı. Şimdi ise aile, yeni üye Necla Hira’nın sağlıkla büyümesini umut ediyor.