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Tuğgeneral Kiper’den Cumaçay Karakoluna Bayram Ziyareti

AĞRI İL JANDARMA KOMUTANI’NDAN BAYRAM ZİYARETİ

Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumaçay Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında görevli personel ile bir araya gelen Kiper, ekiplerin bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

BAYRAM TATİLİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bayramın güvenli bir şekilde geçmesi amacıyla sahada görev yapan Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri ile de bir araya gelen Kiper, denetim faaliyetlerine katıldı. Kontroller esnasında ekiplerden bilgi alan Kiper, sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunun önemine vurgu yaparak, güvenli sürüşe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Denetimlerin ardından il genelindeki vatandaşlarla bayramlaşan Kiper, halkın bayramını kutlayarak jandarmanın her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti. Bayram tatili süresince güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulacağı ve jandarma ekiplerinin trafik ile asayiş denetimlerine kesintisiz devam edeceği bildirildi.

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