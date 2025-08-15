Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İlk Görevine Başladı

TUĞGENERAL MÜCAHİT AVKIRAN GÖREVİNE BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mücahit Avkıran, görevine başladı. Bugün itibarıyla Van İl Jandarma Komutanlığı görevini üstlenen Avkıran, daha önceki komutanlık ve karargah görevlerinde edindiği tecrübeleri, Van’ın huzuru ve güvenliği için devam ettireceğini ifade etti.

HALKIMIZIN GÜVENLİĞİNE ODakLANACAK

Tuğgeneral Avkıran, “Van İl Jandarma Komutanlığı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bütünlüğü ve güvenliğimiz için fedakarca görev yapmaya, saygıdeğer halkımızın desteği ve güveniyle devam edeceğiz” şeklinde açıklamalar yaptı. Van’ın güvenliği için özverili bir şekilde çalışacağına dair kararlılığını dile getirdi.