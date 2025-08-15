Haberler

Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İlk Görevine Başladı

TUĞGENERAL MÜCAHİT AVKIRAN GÖREVİNE BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mücahit Avkıran, görevine başladı. Bugün itibarıyla Van İl Jandarma Komutanlığı görevini üstlenen Avkıran, daha önceki komutanlık ve karargah görevlerinde edindiği tecrübeleri, Van’ın huzuru ve güvenliği için devam ettireceğini ifade etti.

HALKIMIZIN GÜVENLİĞİNE ODakLANACAK

Tuğgeneral Avkıran, “Van İl Jandarma Komutanlığı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bütünlüğü ve güvenliğimiz için fedakarca görev yapmaya, saygıdeğer halkımızın desteği ve güveniyle devam edeceğiz” şeklinde açıklamalar yaptı. Van’ın güvenliği için özverili bir şekilde çalışacağına dair kararlılığını dile getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu'na 2024 yılı için Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik standartlarına da uyumlu içerikler ekleyecek.
Haberler

Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

Antalya'da uzun süre iş yerini açmayan bir kişi, kötü kokuların yayılması üzerine ölü bulundu. Olay, çevredeki insanları alarma geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.