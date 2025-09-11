TÜGİAD, Faiz İndirimini Değerlendirdi

FAİZ İNDİRİMİNE YENİ BİR YORUM

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını ele aldı. Yıldırım, yazılı açıklamasında “Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin de üzerinde bir kararla politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,50 seviyesine çekti. Bu karar, makroekonomik istikrarı sağlama ve dengeli bir büyüme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir” şeklinde ifadeler kullandı.

YATIRIM VE İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK

Yıldırım, yapılan faiz indiriminin, yatırım ve üretim ortamını destekleyerek iş dünyasının canlanmasına katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. “Düşük faiz oranları, krediye erişimi kolaylaştırarak hem reel sektörün yatırım iştahını artıracak hem de istihdamın sürdürülebilir bir şekilde büyümesine olanak tanıyacaktır” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNEMLİ

Yıldırım, belirtilen indirimlerin etkilerinin kalıcı ve olumlu olması için enflasyonla mücadele politikalarından ödün verilmemesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. “TÜGİAD olarak, para politikası kararlarının yanı sıra, yapısal reformların hızlandırılmasının ve makroekonomik dengelerin sağlamlaştırılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.