TÜGİAD Pekin’de Çin Merkezi açtı

ÇİN MERKEZİ İLK PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD), Pekin’de kurduğu Çin Merkezi, ilk projesini gerçekleştirdi. Çin’in önde gelen enerji şirketlerinden CEEC (China Energy Engineering Corporation) yöneticileri, tedarikçi firmalarla görüşmek için İstanbul’a geldi. G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi) Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han, “G20 Çin Konseyi, tarihinde bir ilki gerçekleştirerek TÜGİAD ofisini Pekin’de açmış bulunuyor. Bu gelişme, kuşkusuz tarihe iz bırakacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Türkiye-Pekin Merkezimiz, Türk şirketleri, iştirakleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacak. Merkezin, özellikle genç girişimciler ve iş insanları açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu yapı, hem Türkiye’deki hem de Çin’deki genç profesyonellerin iş birliği ve karşılıklı gelişimi adına kritik bir adım niteliğinde” dedi.

TÜGİAD’IN YENİ PROJESİ

TÜGİAD, yurt dışındaki ilk şubesini Pekin’de açtıktan sonra İstanbul Maslak’ta TÜGİAD Çin Merkezi ve Küresel Tedarik Zinciri Yönetim Platformu Tanıtım organizasyonu düzenledi. TÜGİAD Çin Merkezi, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaretin doğru şirketleri bir araya getirmesine yönelik çalışmalara odaklanıyor. Merkez, tüm sektörlerdeki firmaların Çin pazarından alabilecekleri en yüksek faydayı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi ile TÜGİAD arasında kurulan bu platform, dünyanın önde gelen EPC (Engineering Procurement and Construction) firmalarından CEEC ile stratejik bir ortaklıkla hayata geçirildi. Bu platform aracılığıyla, yenilenebilir enerji firmalarının güneş paneli, rüzgar tribünü ve batarya depolama sistemleri gibi ürünlere erişim sağlaması hedefleniyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE FIRSATLAR SUNULUYOR

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “TÜGİAD Çin Merkezi, geçtiğimiz nisanda Pekin’de resmen hizmete girdi. Taahhüdümüz doğrultusunda, merkezin açılışını başarıyla gerçekleşti. Bugün İstanbul’da, Çinli ortağımız G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi ile birlikte ilk organizasyonumuzu düzenliyoruz. Bu organizasyonda, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren 90’dan fazla firma yer alıyor” şeklinde ifade etti. Ayrıca, etkinlikte küresel satın alma ve tedarik zinciri platformunun tanıtım toplantısı yapılacak ve firmaların nasıl bu yapıdan faydalanacakları, iş ortamının nasıl şekilleneceği gibi konular paylaşılacak.

STRATEJİK ORTAKLIK SINIRLARI KALIYOR

Yıldırım, CEEC ile stratejik ortaklıkları sayesinde yenilenebilir enerji firmalarının güneş paneli ve diğer ürünlere rekabetçi fiyatlarla ulaşabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, yatırım ihtiyacı olan firmaların projelerinin değerlendirileceği ve olası iş birliklerinin temellerinin atılacağı bilgisini verdi. “Hedefimiz, bu platformun sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlayan aktif bir yapıya dönüşmesi” dedi.

50’DEN FAZLA ORTAKLIK TEKLİFİ ALINDI

G20 YEA Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han, “Türkiye Konsey Başkanımızı Nisan ayında Pekin’e davet ettik. Merkezimiz Pekin’de yer alıyor. Türk ortaklarımızdan 50’den fazla ortaklık teklifi aldık” dedi. Şirketlerin Çin’de doğru iş ortakları bulması konusunda destek vermeyi amaçladıklarını belirten Han, “Türkiye-Pekin Merkezimiz, Türk şirketleri, iştirakleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacak. Bu yapı, hem Türkiye’deki hem de Çin’deki genç profesyonellerin iş birliği için kritik bir adım niteliğinde” şeklinde konuştu. Türk firmaları ile görüşmeler yapılarak, yenilenebilir enerji, akıllı şehirler ve ileri teknolojili sektörlerde yeni iş birlikleri oluşturulacak. CEEC, 2024 yılında Fortune Global 500’de 239’uncu sırada yer alıyor ve dünya genelinde 147 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.