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Tuğla Fabrikası Kazası Can Aldı

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ŞİRKETTE TRAFİK KAZASI

Batman’daki bir tuğla fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırması sebebiyle hayatını kaybetti. Olay, Girbereşik Mahalesi’nde bulunan tuğla fabrikasında gerçekleşti. Selimoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle ağır yaralandı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların serf ettiği tüm çabalara rağmen Selimoğlu kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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