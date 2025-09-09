Tuğrul Duman’a 20 yıl hapis cezası

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’da, 3.34 promil alkollü olarak kullandığı hafif ticari araçla, yaya geçidinde ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ’a çarpan Tuğrul Duman’a, ‘çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan ceza verildi. Olay, 4 Kasım 2024 tarihinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ’a, Duman yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

SEBEP OLDUĞU TRAJEDİ

Kazanın ardından Zühre Deniz Akdağ, hastaneye kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duman olay yerinden kaçtı; ancak daha sonra polis tarafından bir sonraki kavşakta yakalandı. Yapılan kontrollerde, Duman’ın oldukça yüksek bir alkol seviyesine sahip olduğu ve kazayı 117 kilometre hızla, frene basmadan gerçekleştirdiği belirlendi.

MAHKEME SÜRECİ

Tuğrul Duman, gözaltına alınarak tutuklandı ve hakkında ‘çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyeti Duman’a iyi hal indirimi uygulayarak 20 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, hem suçun ciddiyeti hem de yaşanan trajedi açısından dikkat çekici bir karar oldu.