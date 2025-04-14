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TÜGŞAV, Bağışı Reddetti, Açıklama Yaptı

BAĞIŞ KABULÜNDE YENİ POLİTİKA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), terör örgütüne destek açıklamalarıyla bilinen Ezhel mahlasıyla tanınan rap sanatçısının yaptığı bağışı kabul etmedi. Ezhel, kazandığı bir tazminatı vakfa bağışladığını sosyal medyada duyurdu. Bu gelişmenin ardından TÜGŞAV, kendisine bağış yapacak olanlar için belirlediği kuralları hatırlattı.

TEPKİ GÖSTEREN AÇIKLAMA

TÜGŞAV tarafından yapılan açıklamada, “Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı, kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz” denildi. Açıklamada, bağışın iade edileceği de vurgulandı. “Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz” ifadeleri kullanıldı.

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Ayrıca yapılan açıklamada, Ezhel’in daha önce terör örgütüyle bağlantılı paylaşımları da hatırlatıldı. Bu durum, vakfın bağış kabul etmeme kararının gerekçelerinden biri olarak öne çıktı.

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