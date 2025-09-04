TÜGVA Gençlik Buluşması’nda Türkiye’yi konuştular

GENÇLERLE BULUŞMA DÜZENLENİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye’nin her alanda önde, güçlü ve lider olduğu bir yüzyıl hayal ettiklerini ifade etti. Kaya, TÜGVA Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya gelmenin kendisine güzel bir duygu verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe ve kadınlara çok güvendiğini vurgulayan Kaya, seçilme yaşının 18’e düşürülmesinin gençlerin siyasette ve karar alma mekanizmalarında yer almasının önünü açtığını dile getirdi.

GENÇLİĞE VE KADINLARA GÜVEN

Kaya, ülkenin kadınlarının ve gençlerinin azimli, gayretli ve çalışkan kişiler olduğuna inandığını aktararak, “Özellikle TÜGVA gençliğinin, bu ülkenin değerlerine bağlı gençler olarak ülkemizi gerçekten ileriye taşımak için gayret ettiğine şahitlik ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi istiyorum, biz her zaman sizin hizmetinizdeyiz, her zaman yanınızdayız. Çıktığınız bu yolda ablanız olarak Ankara’da sizlere kapımız sonuna kadar açık.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI VE HEDEFLERİ

Kaya, Türkiye Yüzyılı’nın gençlerin yüzyılı olduğunu belirterek, “Her alanda Türkiye’nin daha önde, güçlü ve lider olduğu bir yüzyıl hayal ediyoruz. Savunma sanayisinde dünyanın en iyisi olacak Türkiye’yi hayal ediyoruz. Eğitimde dünyanın en iyilerinden olacağı Türkiye’yi hayal ediyoruz. Güvenlikte en iyi olacağı, huzurda, mutlulukta, refah seviyesinde en iyi olacak bir Türkiye’yi hayal ediyoruz ve bütün emeğimiz, gayretimiz onun için.” diye ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Kaya, terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek, bu sürecin Türkiye’nin bu topraklarda daha huzurlu, mutlu ve güçlü bir şekilde var olabilmesi için başlatıldığını kaydetti.