TÜGVA Karaman Genel Kurulu Yapıldı

GENEL KURULUN GERÇEKLEŞİMİ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapıldı. Kurul, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba, vakıflarının şu anda Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olduğunu belirtti.

HEDEF VE AMACIN BELİRTİLMESİ

Seba, amaçlarının dünyayı gezebilen, okuyabilen ve anlayabilen gençlerin yeniden inşa edilmesi olduğunu ifade etti. “Amacımız Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanımız İbrahim Beşinci’nin deyimiyle ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetiştirmektir.” diyen Seba, yeni dönemde görev alacak olan Abdulkadir Göregen ve yönetimindeki tüm kardeşlerine başarılar diledi. “Yeni dönemde daha güçlü bir TÜGVA Karaman göreceğiz.” şeklinde ekledi.

GÖREVI DEVRALMA VE TEŞEKKÜR

Yeni TÜGVA Karaman İl Temsilcisi olarak seçilen Abdulkadir Göregen, temsilcilik görevini devraldığı Fatih Demirel’e teşekkür etti. Göregen, yeni dönemde ekip arkadaşlarıyla birlikte devraldıkları bayrağı en üst seviyelere taşıyacaklarını belirtti. Genel kurul, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Programa, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile TÜGVA üyeleri katıldı.