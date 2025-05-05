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TÜGVA Keban’da Gezi Programı Düzenledi

GEZİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elazığ İl Temsilciliği, üniversite öğrencilerine yönelik bir gezi programı düzenledi. Fırat Üniversitesinde öğrenim gören ve Şehit Polis Fethi Sekin Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, bu etkinlik için Keban ilçesine götürüldü.

TARİHİ MEKANLAR GEZİLDİ

Keban ilçesinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere, tarihi öneme sahip olan Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Fırat Nehri ve Köprüsü, Çırçır Şelalesi ile Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali tanıtıldı. Öğrenciler, santralde yetkililerden barajın işleyişi ve enerji üretimi hakkında detaylı bilgi aldı.

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