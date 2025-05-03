TÜGVA’nın Gençliği Kudüs İçin Çalışacak

ZAFER KARAMAĞARA’NIN AÇIKLAMALARI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, “Ayasofya’yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs’ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Ben eminim ki bu ümmetin gençlerinin Kudüs’ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi sırasında yapıldı. Kongre, Kur’an-ı Kerim ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

VAKFIN FAALİYETLERİ VE HATIRLATMALAR

Karamağara, vakıflarının 81 il ve 605 ilçede, yurtlar, kıraathaneler, 30 bin teşkilat mensubu ve 300 bin gönüllü üyeyle faaliyet gösterdiğini belirtti. Ayrıca, 28 Şubat ve 15 Temmuz Darbe Girişimini unutmamalarının önemli olduğunu aktardı. “Ömer Halisdemir şehidimizi canı pahasına vatan uğruna canını feda ettiği 15 Temmuz gününü asla unutmuyoruz. Diyarbakır’da kurban çalışması sırasında hunharca katledilen Yasin Börü kardeşimizi unutmuyoruz. Karadeniz’de Eren Bülbül kardeşimizi unutmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TEKNOLOJİ VE GENÇLERE DÜŞEN GÖREVLER

Ayasofya’nın uzun yıllar sonra açılması, milli teknoloji hamlesi kapsamında Karabağ’ın özgürlüğe kavuşması ve Taksim’de cami yapılması konularına değinen Karamağara, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde elhamdülillah bugün artık yerli arabamızı, yerli uçağımızı yapacak düzeye gelmişiz. Biz gençlere daha büyük çalışmalar düşüyor.” dedi. “Ayasofya’yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs’ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Bu ümmetin gençlerinin Kudüs’ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum.” şeklinde vurguladı. Son olarak, kongrede Nur Muhammet Alptekin’in yeniden TÜGVA’nın İl Temsilcisi olarak seçildiğini bildirdi.