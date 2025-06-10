TÜGVA Yaz Okulu Etkinlikleri Başlıyor

YAZ OKULU ETKİNLİKLERİ

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen yaz okulunda, yüzme, futbol, at binme ve zeka oyunları gibi birçok farklı aktivite sunulacak. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl daha fazla ilgi gören bu geleneksel yaz okulu projesinin önemini vurguladı. Geçen yıl ülke genelinde 215 bin öğrencinin katıldığını belirten Beşinci, bu yıl da yaz okuluna yoğun bir talep olduğunu ifade etti ve programın haziran sonunda başlayacağını dile getirdi.

ETKİNLİKLER VE ÜCRETSİZ HİZMETLER

Yaz okulu ile öğrencilerin tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerinin sağlandığını aktaran Beşinci, “Öğrencilerimiz birçok sportif ve kültürel faaliyete katılacak. Kimi gün gidecek yüzecekler, kimi gün futbol oynayacaklar, dolayısıyla dolu dolu bir yaz geçirmeyi planlıyoruz.” diyerek ailelere TÜGVA’yı tercih etmeleri konusunda cesaret verdi. Yaz okulunun tamamen ücretsiz olduğunu ve 6 hafta boyunca gönüllülerin desteğiyle öğrencileri ağırlamaya yönelik her türlü hazırlığı yaptıklarını belirtti. Beşinci, yaz okulunun öğrenciler için unutulmaz bir tatil deneyimi sunacağını da sözlerine ekledi.

BAŞVURULAR VE HEDEFLER

Velilerin yaz okulu için başvuru sürecinin oldukça kolay olduğunu dile getiren Beşinci, “Bu yaz döneminde 350 bin öğrenciyi ağırlamayı hedefliyoruz. Velilerimizden ricamız, çok ciddi talepler oluyor, ellerini hızlı tutsunlar.” çağrısında bulundu. Başvuruların web siteleri veya il temsilcilikleri aracılığıyla yapılabileceğini vurguladı. Ayrıca Hatay’da da yaz okuluna olan talebin her geç dönem arttığını belirterek, bu yıl kentte 10 bin öğrenci misafir etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il için özel yaz okulu kamp alanlarının belirlendiğini ifade eden Beşinci, “Depremzede öğrencilerimizi çevre illerde, denizi olan kamplara götürmek istiyoruz.” dedi. İstanbul ve Keşan’da kamp alanlarının bulunduğunu belirten Beşinci, çocukları bu alanlarda 4 gün boyunca ağırlayacaklarını ve bu uygulamanın sadece deprem bölgesindeki öğrenciler için geçerli olduğunu belirtti.