TÜGVA Yaz Okulunda Etkinlikler Yapılacak

YAZ OKULU ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZ OKULU, YÜZME, FUTBOL, AT BİNFLERİ VE Zeka OYUNLARI GİBİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER SUNACAK. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA muhabirine projenin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Geçen yıl ülke genelinde 215 bin öğrencinin katıldığını ifade eden Beşinci, bu yıl da yaz okuluna ciddi talep aldıklarını, etkinliğin haziran sonunda başlayacağını açıkladı.

ETKİNLİKLER VE AİLELERİN ÇAĞRISI

Yaz okulu sayesinde öğrencilerin tatillerini verimli bir şekilde geçirdiklerini vurgulayan Beşinci, “Öğrencilerimiz birçok sportif ve kültürel faaliyete katılacak. Kimi gün gidecek yüzecekler, kimi gün futbol oynayacaklar, dolayısıyla dolu dolu bir yaz geçirmeyi planlıyoruz. Tatili faydalı geçirmek isteyen aileler TÜGVA’yı tercih edebilir. Burada her şey ücretsiz ve karşılıksız bir şekilde yapılıyor” dedi. Beşinci, 6 hafta boyunca gönüllülerle birlikte evlatları ağırlamak için her şeyi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

TALİP OLANLAR İÇİN BAŞVURULAR

Beşinci, yaz okulu sayesinde öğrencilerin unutulmaz bir tatil yaşayacaklarını belirtti. Velilerin başvuruları kolaylıkla yapabileceğini belirten Beşinci, “Bu yaz döneminde 350 bin öğrenciyi ağırlamayı hedefliyoruz. Velilerimizden ricamız, çok ciddi talepler oluyor, ellerini hızlı tutsunlar. Web sitemiz ya da il temsilciliklerimiz üzerinden başvuru yaparak yerlerini alabilirler” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL KAMPLAR

Hatay’da yaz okuluna olan ilginin her geçen yıl arttığını söyleyen Beşinci, bu yıl kentte 10 bin öğrenciyi hedeflediklerini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen 11 il için özel kamplar düzenlediklerini ifade eden Beşinci, “Depremzede öğrencilerimizi çevre illerde, denizi olan kamplara götürmek istiyoruz. İstanbul’da, Keşan’da kamp alanımız var, çocuklarımızı oraya davet ediyoruz. 4 gün boyunca öğrencilerimizi orada ağırlıyoruz. Bu uygulama sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için geçerlidir” diye ekledi.