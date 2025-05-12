TÜİB Tarafından Dayanışma Programı Düzenlendi

DAYANIŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) öncülüğünde, Ahundov köyünde “Dayanışma Programı” gerçekleştirildi. Programa, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Cihannüma Derneği ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) yetkilileri katıldı. Türk iş insanlarından oluşan bir heyet de etkinlikte yer aldı. Bu program, Ahıskalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı köyde yapıldı.

GÖRÜŞMELER VE ETKİNLİKLER

Ziyaret sırasında, yerel halkla çeşitli görüşmeler yapıldı ve dostluk ile dayanışma mesajları paylaşılmaya çalışıldı. Toplantılarda mevcut sosyal ve ekonomik konular hakkında fikir alışverişi yapıldı. Program çerçevesinde, köy camisinin avlusunda dostluk ve kardeşlik simgesi olarak fidan dikimi gerçekleştirildi ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAĞLIK HİZMETİ VE SANAT ETKİNLİĞİ

Ayrıca, 1944 sürgününü yaşamış olan İbrahimoğlu Vehbi Soyak’ın Ahundov köyündeki mezarı ziyaret edilerek dualar edildi. Programın bir diğer önemli noktası, özel bir sağlık kuruluşu tarafından köy halkına yönelik mobil sağlık taraması yapılmasıydı. Etkinlik kapsamında, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçılar Duygu Orak ve Rümeysa Demir, çocuklara geleneksel Türk ebru sanatını tanıtarak uygulamalı atölye çalışması yaptı.