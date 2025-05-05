TÜİK, 12 Uzman Yardımcısı Alacak

UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMI DUYURUSU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez teşkilatında istihdam etmek üzere 12 uzman yardımcısı alacak. Kurum, konu hakkında ilanı Resmi Gazete’de yayımladı. Adaylar, başvuru işlemlerini bugünden itibaren 15 Mayıs saat 18.00’e kadar e-Devlet üzerinden “TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) web sitesi aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

SINAV VE SEÇİM SÜRECİ

Her bölüm için belirlenen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday giriş sınavına katılma hakkı kazanacak. Adaylar, başvurdukları KPSS puanına göre sıralanarak belirlenecek. Giriş sınavı, sözlü olarak ve tek aşamalı biçimde yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi, TÜİK’in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca, adaylar sınavla ilgili bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu’ndaki “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden erişebilecek.

GÖREVLENDİRME DETAYLARI

Sınav sonucunda alımına karar verilen 12 uzman yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun merkez teşkilatında görevlendirilecek. Başvuru süreci ve sınavların detayları, adaylar için oldukça önem taşıyan bir konu haline geliyor.