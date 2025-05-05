Haberler

TÜİK, 12 Uzman Yardımcısı Alacak

UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMI DUYURUSU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez teşkilatında istihdam etmek üzere 12 uzman yardımcısı alacak. Kurum, konu hakkında ilanı Resmi Gazete’de yayımladı. Adaylar, başvuru işlemlerini bugünden itibaren 15 Mayıs saat 18.00’e kadar e-Devlet üzerinden “TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) web sitesi aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

SINAV VE SEÇİM SÜRECİ

Her bölüm için belirlenen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday giriş sınavına katılma hakkı kazanacak. Adaylar, başvurdukları KPSS puanına göre sıralanarak belirlenecek. Giriş sınavı, sözlü olarak ve tek aşamalı biçimde yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi, TÜİK’in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca, adaylar sınavla ilgili bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu’ndaki “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden erişebilecek.

GÖREVLENDİRME DETAYLARI

Sınav sonucunda alımına karar verilen 12 uzman yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun merkez teşkilatında görevlendirilecek. Başvuru süreci ve sınavların detayları, adaylar için oldukça önem taşıyan bir konu haline geliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Girls Captain Trophy 2025 Gerçekleşti

Aylin Evyap öncülüğünde gerçekleştirilen 2025 GIRLS Captain Trophy golf turnuvası, 2-4 Mayıs'ta Kemer Golf Kulübü'nde yapıldı ve genç golfçülere fırsatlar sundu.
Haberler

Silifke Yoğurdu Ve Çileği İkram Edildi

Silifke'de gerçekleştirilen trafik uygulamasında, sürücülere coğrafi işaretli Silifke yoğurdu ve çileği sunulurken, trafik kuralları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.