Tüİk, 2024 Çocuk Nüfusu Açıklandı

ÇOCUK NÜFUSU GÜNCELLEME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait “İstatistiklerle Çocuk” araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Elde edilen verilere göre Sivas’ta 2023 yılında 151 bin 173 olarak kaydedilen çocuk nüfus sayısı, 2024’te 145 bin 613’e düşmüş durumda.

NÜFUS DAĞILIMI BİLGİLERİ

2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Sivas’ta toplamda 637 bin 7 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 145 bin 613’ü çocuklardan oluşuyor. Çocuklar arasında yaş grupları şöyle dağılmış: 0-4 yaş grup 33 bin 206, 5-9 yaş grup 41 bin 298, 10-14 yaş grup 43 bin 164, 15-17 yaş grup ise 27 bin 945. Türkiye genelinde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2024’te yüzde 25,5 olarak belirlenirken, Sivas’taki bu oran yüzde 22,9 seviyelerinde kalıyor.