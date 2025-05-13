TÜİK, 2024 Doğum İstatistiklerini Açıkladı

DOĞUM İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait doğum verilerini kamuoyuna sundu. 2024’te kayıtlı canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak belirlendi. Geçen yıl doğan bebeklerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, erkek bebekler yüzde 51,4 ve kız bebekler yüzde 48,6 oranında kaydedildi. Bir kadının doğurganlık döneminde (15-49 yaş arası) doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden “toplam doğurganlık hızı”, 2001 yılında 2,38 çocukken, 2014’ten bu yana düşüş eğiliminde olarak 2024’te 1,48 çocuk düzeyine geriledi. Bu durum, son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1’in altına kaldığını göstermektedir.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK HIZLARI

Geçen yıl, toplam doğurganlık hızında en yüksek oran Şanlıurfa ilinde 3,28 çocuk olarak kaydedildi. Şanlıurfa’yı 2,62 ile Şırnak ve 2,32 ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise Bartın ve Eskişehir olup, bu iller 1,12 çocuk ile kayıtlara geçti. 2017’de toplam doğurganlık hızı 2,10’un altında kalan il sayısı 57 iken, 2024’te bu sayı 71’e yükseldi. 2024’te toplam doğurganlık hızı 1,50’nin altında kalan il sayısı 55 oldu. 2017’de 3 çocuk ve üzerinde doğurganlık hızına sahip il sayısı 10 iken, 2024’te yalnızca Şanlıurfa kaldı.

AB ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMA

2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin toplam doğurganlık hızı ortalaması 1,38 çocuk olarak kaydedildi. Bu veriler arasında en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke, 1,81 çocuk ile Bulgaristan oldu, en düşük doğurganlık hızı ise 1,06 çocukla Malta olarak belirlendi. Türkiye, 2024’te binde 1,48 toplam doğurganlık hızı ile AB üyesi ülkeler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Annenin eğitim durumu incelendiğinde, 2024’te en yüksek doğurganlık hızı, okuma yazma bilmeyen anneler için 2,65 çocuk, en düşük ise yükseköğrenim mezunu anneler için 1,22 çocuk olarak belirlendi.

YEREL DAĞILIM VE DOĞUM HIZI

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kullanılarak yapılan yeni sınıflamaya göre, 2024’te kır olarak sınıflandırılan yerlerde toplam doğurganlık hızı 1,83 çocukken, orta yoğunlukta olan yerlerde bu rakam 1,58, yoğun kentlerde ise 1,39 çocuk olarak kaydedildi. Ayrıca, 2001 yılında binde 20,3 olan kaba doğum hızı, 2024’te binde 11’e düştü. 2001’de bin kadın başına düşen ortalama doğurganlık hızı, 2024’te binde 100 ile 25-29 yaş grubunda görülürken, adölesan doğurganlık hızı binde 49’dan binde 10’a geriledi.

ANNE YAŞI VE DOĞUM ARALIKLARI

Doğum yapan annelerin 2001’deki ortalama yaşı 26,7 iken, 2024’te 29,3 olarak belirlendi. İlk doğumunu geçen yıl gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,3 oldu. 2024’te çoğul doğum sayısı 31 bin 109 olarak kaydedildi ve doğumların yüzde 3,3’ü çoğul doğum olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Nisan’da nüfus artış hızının önemine dikkat çekerek, “Nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir” dedi.