TÜİK, 2024 Hanehalkı Harcamalarını Açıkladı

EN YÜKSEK HARCAMALAR KONUT VE KİRA ÜZERİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı hanehalkı tüketim harcaması verilerini yayınladı. Verilere göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı harcamaları içinde en fazla payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları aldı. Gelir seviyesi arttıkça gıda ürünlerinin çöpe atılması ile israf sıklığı da artıyor. Hanehalkları tarafından en çok israf edilen gıda türleri arasında en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32,0 ile ekmek, yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri takip ediyor.

TÜKETİM HARCMASI DAĞILIMI

Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2024 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde tüketim harcamaları içinde en yüksek ikinci payı yüzde 21,6 ile ulaştırma harcamaları alırken, üçüncü sırayı yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamaları içinde en düşük payı ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,3 ile eğlence, spor ve kültür ile sağlık harcamaları aldı.

GELİRE GÖRE ULAŞIMDA FARKLILIK

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplara bakıldığında, 2024 yılındaki harcama dağılımında en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları, ulaştırma harcamalarına yüzde 26,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,1 ve gıda ile alkolsüz içecekler harcamalarına ise yüzde 12,8 pay ayırdı. En düşük gelir grubundaki birinci yüzde 20’lik grupta bulunan hanehalkları ise, konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 30,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 10,1 pay ayırdı.

İKİNCİ GELİR KAYNAKLARINA GÖRE DEĞİŞİM

Hanehalklarının temel gelir kaynağı maaş, ücret ya da yevmiye geliri olduğunda konut ve kira harcamalarına yüzde 24,0, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 16,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 23,0 pay ayırdığı gözlemlendi. Müteşebbis geliri olan hanehalkları ise konut ve kira harcamalarına yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 18,4 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 26,4 pay ayırdı.

TEK KİŞİLİK HANELERİN GİDERLERİ

Hanehalkı büyüklüğüne göre harcama dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 15,1 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırdı. 6 ve daha fazla kişiden oluşan hanehalkları ise, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 24,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 20,4 pay ayırdı.

ISRAF EDİLEN GIDA GRUPLARI

Gelir düzeyinin artması ile gıda ürünlerinin israf edilme sıklığı dikkate alındığında; hanehalkları en fazla israf ettikleri gıda gruplarının başında yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze geliyor. Onu yüzde 32,0 ile ekmek ve yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izliyor.