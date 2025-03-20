TÜİK, 2024 İşsizlik Verilerini Açıkladı

ŞUBAT AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayında işsizlik verilerini duyurdu. 2024 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerde işsiz sayısı, bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak %8,7 seviyesine ulaştı. Bu oran erkeklerde %7,1, kadınlarda ise %11,8 olarak tahmin ediliyor.

İSTİHDAMDA GÜÇLÜ ARTILAR

Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre 2024 yılında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 1,2 puan artışla %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9, kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı da 0,9 puan artarak %54,2 oldu. Erkeklerde %72,0, kadınlarda ise %36,8 oranında gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %16,3’e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,3 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sektör dağılımı da dikkat çekiyor; %14,8’i tarım, %20,7’si sanayi, %6,6’sı inşaat ve %57,9’u hizmet sektöründe yer aldı.

POTANSİYEL İŞGÜCÜ ARTIYOR

Bir önceki yıla göre hizmet ve inşaat sektörlerinde istihdam edilenlerin payı 0,3 puan artarken, sanayi sektöründe bu oran 0,5 puan düştü. 2024 yılında tarım sektöründe 4 milyon 827 bin, sanayi sektöründe 6 milyon 746 bin, inşaat sektöründe 2 milyon 162 bin ve hizmet sektöründe 18 milyon 886 bin kişi istihdam edildi. İstihdam artışı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin ve hizmet sektöründe 656 bin kişi oldu.

İLLERDE İŞSİZLİK ORANLARI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında %26,7 olarak belirlendi. Ayrıca zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %18,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı en düşük olan iller %4,0 ile Burdur ve Kastamonu iken, en yüksek işsizlik oranı %18,3 ile Hakkari’de gözlemlendi. En yüksek istihdam oranı %60,6 ile Ardahan’da, en düşük istihdam oranı ise %35,3 ile Hakkari’de oldu. İşgücüne katılma oranı %63,9 ile Ardahan’da en yüksek, %41,6 ile Siirt’te en düşük seviyede gerçekleşti.