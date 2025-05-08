TÜİK, 2024 Kaza İstatistiklerini Duyurdu

TRAFFIC ACCIDENTS IN TURKEY: 2024 STATISTICS RELEASED

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait kara yolu trafik kaza istatistiklerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 6 bin 352 kişi hayatını kaybetmiştir. Bayburt ilinde ise 187 ölümlü yaralanmalı kaza olmuştur. Türkiye’nin karayolu ağında, 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalardan 1 milyon 177 bin 172’si maddi hasarlı, 266 bin 855’i ölümlü yaralanmalı kazalardır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %85,5’i yerleşim yeri içinde, %14,5’i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşmiştir. 2024 yılında trafik kazalarında toplam 385 bin 117 kişi yaralanmıştır.

CASUALTIES OF TRAFFIC ACCIDENTS

2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 713 kişi kaza yerinde, 3 bin 639 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın etkisiyle 30 gün içinde hayatını kaybetmiştir. Trafik kazalarında bir günde ortalama 731,1 ölümlü yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve 1055,1 yaralanma gerçekleşmiştir. Son on yıl içinde Türkiye’deki trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi hayatını kaybederken 3 milyon 24 bin 470 kişi yaralanmıştır. Bir önceki yıla oranla trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı %3,0 azalmış, yaralı sayısı ise %9,8 artmıştır.

INCREASE IN MOTOR VEHICLE NUMBERS

Türkiye’de, 2024 yılı itibarıyla 2023 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %8,9, toplam kaza sayısı %9,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %13,5, maddi hasarlı kaza sayısı %9,1 ve yaralı sayısı %9,8 artmıştır. 2024 yılında 100 bin taşıt başına 20,3 trafik kazası ölümü meydana gelmiştir. Toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2023 yılında 28,7 milyon iken 2024’te 31,3 milyona yükselmiştir. 2023 yılında 6 bin 548 olan karayolu trafik kazalarındaki ölen kişi sayısı, 2024 yılında 6 bin 352’ye düşmüştür. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölüm sayısı 2023’te 22,8 iken 2024’te 20,3 olmuştur.

LOCATION AND TYPOLOGY OF ACCIDENTS

Trafik kazalarında en fazla ölümlerin meydana geldiği il Ankara iken, 2024 yılında 325 ölüm görülmüştür. En fazla yaralı sayısı ise 41 bin 414 ile İstanbul’da kaydedilmiştir. Ölümlerinin %56,4’ü yerleşim yeri içinde meydana gelen kazalarda oluşmuştur. Yerleşim yeri durumuna göre incelendiğinde, toplam 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazanın 228 bin 120’sinin yerleşim yeri içinde, 38 bin 735’inin ise yerleşim yeri dışında gerçekleştiği belirtilmiştir. Ölümlerin %48,4’ü sürücüler, %30,6’sı yolcular ve %21,0’ı yayalar arasında dağılım göstermiştir.

VULNERABLE ROAD USERS

İncinebilir yol kullanıcıları olarak kabul edilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2024 yılı ölü sayısı 2 bin 681, yaralı sayısı ise 162 bin 295 olarak belirlenmiştir. Bu gruptaki ölümler 2024 yılındaki tüm trafik kazalarındaki toplam ölümlerin %42,2’sini, yaralanmaların ise %42,1’ini oluşturmuştur. Yayalar ise 2024 yılında cinsiyetlerine göre incelendiğinde ölenlerin %76,2’sinin erkek, %23,8’inin bayan olduğu görülmüştür.

FATAL ACCIDENT CAUSES AND TIME FACTOR

Kaza nedenlerine ilişkin istatistikler incelendiğinde kusurların %90,1’inin sürücüler tarafından yapıldığı belirlenmiştir. “Araç hızını yolcuların, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun şekilde ayarlamamak” en sık rastlanan kural ihlali olmuştur. Ölümler, kazanın oluş şekline göre değerlendirildiğinde, yayaya çarpma, yoldan çıkma ve yandan çarpma şeklindeki kazaların en fazla ölüme neden olduğu görülmüştür. 2024 yılında ölümlü yaralanmalı kazaların %65,3’ü gündüz, %32,6’sı gece ve %2,1’i ise alacakaranlıkta gerçekleşmiştir.

MONTHLY ACCIDENT DISTRIBUTION

2024 yılında Türkiye’de meydana gelen 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kaza, aylara göre incelendiğinde Ağustos ayının %10,0 ile en fazla kazanın gerçekleştiği, Ocak ayının ise %6,1 ile en az kazanın meydana geldiği ay olduğu tespit edilmiştir. Haftanın günlerine göre kazalar, %15,2 ile en fazla Cuma günleri, %13,7 ile en az Pazar günleri yaşanmıştır.