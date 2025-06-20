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TÜİK 2024 Ölüm Nedeni İstatistiklerini Açıkladı

2024 YILI ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ait ölüm nedeni istatistiklerini yayınladı. Sivas’ta geçtiğimiz yıl 4 bin 726 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerden bin 724’ünün sebebi dolaşım sistemi hastalıkları olarak kayıtlara geçti. Dolaşım sistemi hastalıkları, Sivas’ta hayatını kaybedenler arasında en yüksek orana sahip olurken, Sivaslıların yaşamını yitirmesine neden olan bir diğer önemli faktör de iyi huylu ve kötü huylu tümörler oldu.

TÜMÖR NEDENİYLE ÖLÜM SAYISI

Sivas’ta 2024 yılında tümörler nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 795 olarak açıklandı. Ayrıca, 745 kişi solunum sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken, 145 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Endokrin, beslenme ve metabolizma ile ilgili hastalıklardan kaynaklanan ölümler 290 olarak kaydedildi. Dışsal yaralanmalara ve zehirlenmelere bağlı ölümler ise 112 kişi olarak belirlendi.

KORONAVİRÜS VE DİĞER NEDENLER

Koronavirüs nedeniyle Sivas’ta 2024 yılında 4 ölüm kaydedildi. Ayrıca, nedeni bilinmeyen ölümlerin sayısı 340 olarak tespit edildi. Bu veriler, sağlık sorunlarının çeşitliliğini ve ölüm nedenleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

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