TÜİK 2024 Ölüm Sayısını Duyurdu

ÖLÜM SAYISI VE CİNSİYET DAĞILIMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait ölüm istatistiklerini paylaştı. Rapora göre, 2024 yılında toplam ölüm sayısı 489 bin 361 olarak belirlenirken, bu ölümlerin yüzde 54,8’i erkekler, yüzde 45,2’si ise kadınlar oldu. 2023 yılında gerçekleşen ölüm sayısı ise 526 bin 416 olarak kayıtlara geçti. Ölümlerin kişi başına düşen oranı olan kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken, 2024 yılında binde 5,7’ye geriledi. Yani 2023 yılında her bin kişiden 6,2’si hayatını kaybederken, 2024 yılında bu oran 5,7’ye düştü.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KABA ÖLÜM HIZI

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu olarak tespit edildi. Kastamonu’yu binde 10 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. En düşük kaba ölüm hızı ise binde 2,2 ile Hakkari’de görüldü. Hakkari’yi binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van takip etti.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI EN YAYGIN ÖLÜM NEDENİ

Ölüm nedenleri incelendiğinde, 2024 yılında en yaygın ölüm nedeni yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Bu hastalığı yüzde 16,3 ile kötü huylu ve iyi huylu tümörler, yüzde 15 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler arasında, yüzde 42,9’u iskemik kalp hastalıkları, yüzde 23,9’u diğer kalp hastalıkları, yüzde 18,3’ü ise serebrovasküler hastalıklar şeklinde sınıflandırıldı. İllere göre incelendiğinde, 2024 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 50,7 ile Çanakkale iken, bunu yüzde 46,9 ile Karabük, yüzde 43,9 ile Balıkesir ve yüzde 41,8 ile Çorum izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 26,6 ile Kilis olarak belirlendi.

İYİ VE KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERDEN KAYNAKLI ÖLÜMLER

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde, 2024 yılında ölümlerin yüzde 29,1’inin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 8’inin kolonun kötü huylu tümörü, yüzde 7,8’inin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü bulunduğu tespit edildi. İllere göre ölümler incelendiğinde, bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,7 ile Ağrı olarak belirlendi. Bu ili yüzde 21,4 ile Bingöl, yüzde 20,7 ile Ankara ve yüzde 20,3 ile Van izledi. En düşük oran ise yüzde 10,1 ile Kilis’te görüldü.

BEBEK ÖLÜM HIZI DÜŞÜYOR

Bebek ölüm sayısı 2023 yılında 9 bin 731 iken, 2024 yılında bu sayı 8 bin 475’e düştü. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm hızı, 2023 yılında binde 10,1’ken, 2024 yılında binde 9’a geriledi. Ayrıca doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2023 yılında 14,7 iken, 2024 yılında binde 11,1 oldu.