TÜİK, 2024’te 489 Bin Ölüm Açıkladı

ÖLÜM SAYILARI VE CİNSİYET DAĞILIMI

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait ölüm sayısının 489 bin 361 olduğunu, ölen kişilerin yüzde 54,8’ini erkeklerin, yüzde 45,2’sini kadınların oluşturduğunu bildirdi. 2023 yılında ölenlerin sayısı ise 526 bin 416 olarak kaydedilmişti. 2024 yılına ait verilere göre ölenlerin cinsiyete göre dağılımı bu şekildeydi.

KABA ÖLÜM HIZI VERİLERİ

1.000 kişiye düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken, 2024 yılında binde 5,7 olarak belirlendi. Bu durum, 2023 yılında 1.000 kişi başına 6,2 ölüm düşerken, 2024’te bu rakamın 5,7’ye gerilediğini gösteriyor.

KASTAMONU’NUN EN YÜKSEK KABA ÖLÜM HIZI

2024 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10 ile Sinop, ardından binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir takip etti. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari olarak kaydedildi. Hakkari’yi binde 2,4 ile Şırnak ve binde 2,9 ile Van izledi.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI ÖLÜM NEDENİ

Ölümler, nedenlerine göre incelendiğinde, 2024 yılında en yaygın ölüm nedeni yüzde 36 oranıyla dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Bu hastalıkların ardından yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15 ile solunum sistemi hastalıkları geldi. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin altında yatan sebepler incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,9’unun iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 23,9’unun diğer kalp hastalıklarından, yüzde 18,3’ünün ise serebrovasküler hastalıklardan kaynaklandığı görüldü.

DOLAŞIM HASTALIKLARI AÇISINDAN İLLER ARASI FARKLIKLAR

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümler, il bazında incelendiğinde, en yüksek oranın yüzde 50,7 ile Çanakkale’de görüldüğü açıklandı. Bu ili yüzde 46,9 ile Karabük, yüzde 43,9 ile Balıkesir ve yüzde 41,8 ile Çorum takip etti. En düşük ölüm oranı ise yüzde 26,6 ile Kilis’te kaydedildi. Kilis’i yüzde 29,9 ile Van, yüzde 30,9 ile Kayseri ve yüzde 31 ile Gümüşhane izledi.

TÜMÖRLERDEN KAYNAKLI ÖLÜM VERİLERİ

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanan ölümler incelendiğinde, ölümlerin yüzde 29,1’inin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 8’inin kolonun kötü huylu tümöründen, yüzde 7,8’inin ise lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörden kaynaklandığı belirlendi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu il ise yüzde 21,7 ile Ağrı oldu. Ardından yüzde 21,4 ile Bingöl, yüzde 20,7 ile Ankara ve yüzde 20,3 ile Van geldi. En düşük oran ise yüzde 10,1 ile Kilis’te kaydedildi.

BEBEK ÖLÜM ORANLARI

2023 yılında bebek ölüm sayısı 9 bin 731 iken, 2024 yılında bu rakam 8 bin 475’e düştü. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2023 yılında binde 10,1, 2024 yılında ise binde 9 olarak kaydedildi. Ayrıca, doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2023 yılında 14,7 iken, 2024 yılında binde 11,1 olarak belirlendi.