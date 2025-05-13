TÜİK, 2024’te Doğum İstatistiklerini Açıkladı

2024 DOĞUM İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait doğum istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, 2024’te toplamda 937 bin 559 bebek dünyaya geldi. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı kız olarak kaydedildi.

DOĞURGANLIK HIZINDA DÜŞÜŞ

Bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplamsal doğurganlık hızı, 2001’de 2,38 çocukken, 2014’ten itibaren sürekli bir düşüş göstermekte ve 2024’te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu rakam, son sekiz yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1’in altında kalındığını ortaya koyuyor. Geçen yıl en yüksek doğurganlık hızı 3,28 çocukla Şanlıurfa’da olurken, bu ili 2,62 ile Şırnak ve 2,32 ile Mardin izledi. En düşük doğurganlık hızları ise Bartın ve Eskişehir’de, 1,12 çocuk olarak tespit edildi.

NÜFUS YENİLENME SEVİYESİ ALTINDA KALDI

2017 yılında toplam doğurganlık hızı, nüfusun yenilenme seviyesinin altına düştü. O yıl 57 ilin toplam doğurganlık hızı 2,10’un altında kalırken, bu sayı 2024’te 71’e yükseldi. Hızın 1,50’nin altında kaldığı il sayısı 2017’de 4 iken, bu rakam 2024’te 55 oldu. Yalnızca Şanlıurfa, toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KIYASLAMA

Toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması olan 1,38 çocukla kıyaslandığında, Türkiye 2024’te binde 1,48 ile 9’uncu sırada yer aldı. Annenin eğitim durumu ile doğurganlık hızı arasında belirgin bir fark gözlemlendi; 2024’te en yüksek doğurganlık hızı, okuma yazma bilmeyen/okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen annelerde 2,65 çocuk olurken, yüksek öğretim mezunu annelerde bu oran 1,22 çocuk olarak tespit edildi.

KENT-KIR AYRIMI VE DOĞUM HIZLARI

Yeni bir sınıflama sistemi kapsamında, 2024 yılında kır bölgelerinde doğurganlık hızı 1,83 çocuk olurken, orta yoğun kentlerde 1,58, yoğun kentlerde ise 1,39 çocuk olarak belirlendi. 2001 yılında binde 20,3 olan kaba doğum hızı, 2024 yılında binde 11’e geriledi. Ayrıca, 2001’de 20-24 yaş grubunda en yüksek doğurganlık hızı kaydedilirken, 2024’te bu hız 25-29 yaş grubunda binde 100 olarak görüldü.

GENÇ ANNE ORTALAMASI ARTIYOR

Adölesan doğurganlık hızı 2001 yılında binde 49 iken, 2024’te binde 10’a düştü. Genç yaşta doğum yapan kadın sayısında belirgin bir azalma söz konusu. Annelerin doğumlar arasındaki süre ise 2019’daki 4,6 yıldan 2024’te 4,7 yıla yükseldi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit” derken, “Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir… Nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir” şeklinde ifadeler kullandı.