TÜİK, 2024 Trafik Kazaları Raporu Yayınladı

KARAYOLU TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait kara yolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı. Geçen yıl ülkemizde 266 bin 855 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda toplam 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti. Erzincan’da ise 2024 yılı itibarıyla 1.030 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Türkiye genelinde, 2024 yılında karayolu ağında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası kaydedildi. Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172’si maddi hasarlı, 266 bin 855’i ölümlü yaralanmalı kazalar oldu.

KAZALAR YERLEŞİM YERLERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

2024 yılında meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %85,5’i yerleşim yeri içinde, %14,5’i ise yerleşim yeri dışında oluştu. Trafik kazalarında 2024 yılı boyunca toplam 6 bin 352 kişi yaşamını yitirirken, 385 bin 117 kişi yaralandı. 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda, 2 bin 713 kişi kaza yerinde, 3 bin 639 kişi ise yaralı olarak hastanelere sevk edildikten sonra, sağlık kuruluşlarında 30 gün içinde hayatını kaybetti. Günlük ortalamada, 2024 yılı boyunca 731,1 ölümlü yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve 1.055,1 yaralanma meydana geldi.

Son on yıl içinde meydana gelen karayolu trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 24 bin 470 kişi yaralandı. Bir önceki yıla göre, trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı %3,0 azaldı fakat yaralı sayısı %9,8 arttı. 2024 yılında, 2023 yılı ile karşılaştırıldığında trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %8,9, toplam kaza sayısı %9,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %13,5, maddi hasarlı kaza sayısı %9,1 ve yaralı sayısı %9,8 oranında artış gösterdi. Ancak toplam ölü sayısında %3,0’lik bir azalma tespit edildi.

KAZALARIN YERİ VE KONUŞULAN TİPİ

Yerleşim yeri durumuna göre yapılan incelemelere göre, toplam 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazanın 228 bin 120’si yerleşim yeri içinde, 38 bin 735’i yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Ölümlerin %56,4’ü yerleşim yeri içindeki kazalardan kaynaklanırken, yaralanmaların %80,5’i aynı bölgelerde meydana geldi. Ölümlerin %48,4’ü sürücüler, %30,6’sı yolcular ve %21,0’ı yayalar arasından oluştu. Yaralıların %52,7’si sürücü, %36,3’ü yolcu, %11,0’ı ise yayalardan oluşuyor.

İncinebilir yol kullanıcıları arasında yer alan yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2024 yılında 2 bin 681 ölüm gerçekleşti. Bu gruptaki yaralı sayısı ise 162 bin 295 olarak kaydedildi. İncinebilir yol kullanıcıları, 2024 yılında yaşanan trafik kazalarındaki toplam 6 bin 352 ölümün %42,2’sini oluşturdu. Yayalar, 2024 yılı itibarıyla 1 bin 331 ölüm ve 42 bin 486 yaralı ile dikkatleri üzerine çekti.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KAZA ÖLÜMLERİ

Trafik kazası ölümleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu ölümlerin %10,1’ini, 18-24 yaş grubu %15,1’ini, 25-64 yaş grubu %54,2’sini, 65 yaş ve üzeri bireyler ise %20,5’ini oluşturdu. Aynı şekilde yaralanmaların oranları da benzer şekilde dağıldı. 2024 yılında 392 bin 740 taşıt ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Bu taşıtların %41,8’i otomobil, %31,5’i motosiklet, %13,7’si kamyonet şeklinde oldu.

KUSURLAR VE KAZALARIN FİZİKSEL ŞEKİLLERİ

Kazaya neden olan kusurlar incelendiğinde, sürücü kusurlarının %90,1 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. “Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak” 105 bin 802 kusur ile en çok rastlanan hata oldu. Ölümlerin, kazaların oluş şekline göre değerlendirilmesinde ise yayaya çarpma, yoldan çıkma ve yandan çarpma en çok görülen türler arasında yer aldı. Ölümlü yaralanmalı kazaların %65,3’ü gündüz gerçekleşirken, en fazla kazanın olduğu ay Ağustos ve en az kazanın olduğu gün ise Pazar oldu.