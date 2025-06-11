TÜİK, 2024 Yılı Kütüphane Verilerini Açıkladı

KÜTÜPHANE SAYISI VE KİTAP STOKU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki kütüphane sayısının 44 bin 829’a ulaştığını ve bu kütüphanelerde toplam 117 milyon 172 bin kitap bulunduğunu bildirdi. Açıklanan verilere göre, 2024 yılı içerisinde 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Milli Kütüphane, 1301 halk kütüphanesi, 637 üniversite kütüphanesi ve 42 bin 889 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi ile toplam kütüphane sayısı 44 bin 829 olarak kaydedildi. Kitap sayısı ise toplam 117 milyon 172 bin 954 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki kitap sayısı 2024 yılında yüzde 3,2 artış göstererek 2 milyon 613 bin 965’e ulaştı. Diğer kütüphanelerdeki artışlar ise, Milli Kütüphane’de yüzde 8,3, üniversite kütüphanelerinde yüzde 3,5 ve halk kütüphanelerinde yüzde 3,6 olarak kaydedildi. Ancak örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde kitap sayısı yüzde 5,4 azaldı ve 65 milyon 227 bin 96’ya düştü.

E-KİTAP VE ÜYE SAYILARI

Türkiye’de toplam 637 üniversite kütüphanesi bulunduğu, bunların 487’sinin devlet ve 150’sinin vakıf üniversitelerine ait olduğu görüldü. Bu üniversite kütüphanelerindeki elektronik kitap sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 125 milyon 428 bin 957’ye ulaştı. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise yüzde 2 artarak 4 milyon 282 bin 978 oldu. Diğer yandan, kitap dışı materyal sayısı yüzde 4,1 azalmayla 1 milyon 594 bin 486 olarak kaydedildi. Halk kütüphanelerinde yararlanan kişi sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 38 milyon 737 bin 705’e yükseldi. Ayrıca halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 8,6 artışla 6 milyon 726 bin 993’e ulaştı.

2024 yılı içinde Türkiye’de 73 bin 482 kitap yayımlandı. Ancak, yayımlanan materyallerin toplam sayısı 2023 yılına göre yüzde 6,5 azalarak 92 bin 595 oldu. Yayınlar konularına göre incelendiğinde, 2024 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 21,4’ünün akademik, yüzde 21,3’ünün yetişkin kurgu edebiyatı, yüzde 19,4’ünün ise eğitimle ilgili olduğu dikkati çekti.