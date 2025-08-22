TÜİK, 2025 2’nci Çeyrek Verilerini Açıkladı

YAPI RUHSATINDA SANAYİ BİNALARI ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2’nci çeyreğinde yetkili idareler tarafından verilen yapı ruhsatı toplam yüz ölçümünün yıllık yüzde 61,8 oranında arttığını duyurdu. TÜİK, 2’nci çeyreğe ait yapı izin istatistiklerini paylaştı. Önceki dönemlerde yalnızca belediyeler tarafından düzenlenen yapı belgeleri istatistiklere dahil ediliyordu. Ancak bu çeyrekten itibaren kapsam genişletilerek, tüm yetkili idareler tarafından verilen yapı belgeleri istatistikler içinde yer aldı. Bu durum, 2010 yılından itibaren geçmiş verilerin revize edilmesini sağladı.

YAPI RUHSATİ VERİLEN BİNA SAYISI ARTIYOR

Verilere göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı Nisan-Haziran dönemi içinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4 oranında artış gösterdi. Ayrıca, daire sayısı yüzde 90,3 ve toplam yüz ölçüm ise yüzde 61,8 oranında yükseldi. Yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümünün yüzde 85,1’i belediyeler, yüzde 14,9’u ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. İkinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların kullanım amacı bakımından en yüksek yüz ölçümü payını 40,3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireye sahip ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu, 5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ VERİLEN YÜZ ÖLÇÜMÜ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Bir önceki yıla kıyasla, 2025 yılı 2’nci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve toplam yüz ölçüm ise yüzde 30,2 oranında artış kaydetti. Yapı kullanma izin belgeleri arasında, toplam yüz ölçümünün yüzde 85,5’i belediyeler, yüzde 14,5’i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanım amacına göre en yüksek yüz ölçümü payı 18,4 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara ait oldu. Bunu, 3,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti.